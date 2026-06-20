Sesal reporta 191 casos de gusanos barrenador durante el primer semestre

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud ha registrado durante el presente año 191 casos de gusano barrenador en el territorio hondureño, informó el jefe de vigilancia de esta dependencia del Estado, Homer Mejía.

“Tenemos 191 casos acumulados, ya la cifra va a sobrepasar lo que sucedió en 2025 que cerraron con 300 casos de gusano barrenador”, dijo Mejía.

Recomendó a la población que cubra las heridas expuestas en su cuerpo, no duerma cerca de los corrales y no colocar basureros cerca de ventanas o puertas de las casas.

Confirmó que se han registrado tres muertes por esta enfermedad, entre ellas dos adultos mayores.

Mejía detalló que ya reporta cinco casos en la capital hondureña, hecho inusual, porque considera que esta enfermedad ocurre en zonas rurales agrícolas.

Añadió que los casos son en el Distrito Central, Choluteca, Olancho, Gracias a Dios, La Mosquitia, Ocotepeque y Santa Bárbara. AG