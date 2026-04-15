Sesal reitera irregularidades en contrataciones de médicos y llama a conformar mesa técnica

Tegucigalpa – El subsecretario de la Secretaría de Salud (SESAL), Eduardo Midence, informó que se está conformando una mesa técnica para revisar caso por caso las situaciones laborales dentro del sistema sanitario, al tiempo que señaló que se han detectado irregularidades en contrataciones.

Aseguró que la mayoría de los profesionales ya cuenta con plaza y que se está priorizando a quienes no han tenido “apadrinamiento” para acceder a una.

Dijo que él desconoce el trasfondo de las asambleas y movilizaciones de los médicos a nivel nacional, esto cuando la secretaría de Salud ha estado, según el funcionario, creando los escenarios para un diálogo fructífero entre las partes.

“Nosotros como Sesal en seguimiento a los compromisos, establecimos una mesa técnica que empezamos junto al Colegio Médico de Honduras (CMH), empezamos a analizar caso nominalmente, uno a uno con nombre y apellido, revisamos los casos y son personas que tienen plaza, estamos priorizando a colegas con más de 10 años y que al son de hoy no han conseguido una plaza, en ese sentido, hemos sido transparentes, hemos sido articulados y coordinados con el CMH desde el día uno, ellos nos han acompañado en la formulación de decretos, reglamentos y se les explicó la situación irregular de contratación de muchos colegas”, sostuvo.

Midence cuestionó las recientes asambleas del Colegio Médico de Honduras, indicando que estas acciones estarían afectando la atención a la población, al punto de suspender procedimientos como cirugías a pacientes con cáncer.

Asimismo, Midence señaló que “la pregunta que nos hacemos es a qué responde esta agenda, querían una mesa técnica, la establecimos, querían acuerdos, lo establecimos, claro, este grupo no es con nombre y apellido, estamos priorizando a los interinos que hoy por hoy reconoce su esfuerzo y les ofrece un nombramiento ordenado con Servicio Civil y Finanzas”.

Además, afirmó que algunos médicos buscan una segunda plaza y que existen problemas administrativos con datos bancarios de al menos 100 profesionales, agregando que el presidente del gremio no atendió la invitación al diálogo.

“La invitación se giró a los presidentes, al presidente del CMH no quiso asistir. La invitación se le hace al presidente del CMH y miembros de la junta directiva, en seguimiento de la mesa técnica iniciada ayer, estamos abiertos al diálogo, seguimos revisando caso a caso, no solo médicos, enfermeros y demás asociaciones gremiales que comprenden el sistema de salud”, apuntó. IR