Sesal recomienda medidas preventivas ante altas temperaturas y golpe de calor

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud recomendó este sábado a la ciudadanía hondureña que implemente una serie de medidas ante el riesgo de afectaciones por los golpes de calor.

Esta dependencia del Estado señaló que hay grupos vulnerables a las olas de calor como los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, discapacidad y quienes permanecen expuestos al sol en períodos prolongados.

Aconsejó a la ciudadanía tomar agua en abundancia y evitar las bebidas alcohólicas y azucaradas, usar ropa ligera, utilizar sobrero, lentes de sol, protector solar, sombrilla y ubicarse en lugares frescos, ventilados y con sombra.

También sugirió evitar exponerse al sol entre las 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y vigilar síntomas como mareos, vómitos, cansancio extremo y dificultades para respirar.

La Sesal afirmó que la implementación de estas medidas previene los efectos de las altas temperaturas como los mareos, deshidratación, confusión y pérdida de conciencia por el golpe de calor.

Asimismo, advirtió que las altas temperaturas pueden incidir en los casos de enfermedades crónicas, respiratorios, diarreicas, transmitidas por vectores, respiratorias y cardiovasculares.