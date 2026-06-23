Sesal prohíbe realizar pruebas rápidas de antígeno para diagnosticar sarampión

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud (Sesal) prohibió tanto a laboratorios públicos como privados realizar pruebas rápidas de antígeno para diagnosticar sarampión y rubéola.

En ese orden, la Sesal comunicó que el Laboratorio Nacional de Virología es el único autorizado en Honduras para realizar pruebas diagnósticas de sarampión.

Todo caso sospechoso debe ser referido de inmediato al establecimiento de salud más cercano para la toma de muestras y su envío correspondiente, indicó la Sesal en un comunicado.

“Queda prohibido el uso de pruebas rápidas de antígeno y anticuerpos (IgM e IgG) para la detección de sarampión y rubéola en establecimientos de salud públicos y no públicos”, subraya el escrito.

Esta medida garantiza diagnósticos confiables, fortalece la vigilancia epidemiológica y contribuye a la protección de la salud de la población hondureña, argumentó la Sesal.

Este día se confirmó un nuevo caso importado de sarampión en el país, con lo que ya suman seis casos de este tipo detectados en el territorio nacional.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire al toser o estornudar.

Causa fiebre alta, tos, ojos rojos y una erupción cutánea característica.

El diagnóstico de esta enfermedad queda prohibida a partir de la fecha en Honduras, por lo que serán las autoridades oficiales las únicas en poder confirmar si un caso es positivo o no. (RO)