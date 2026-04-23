Sesal no debería suspender vacunación tras casos de muerte de menores, señala diputado Umaña

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña señaló este jueves que la Secretaría de Salud no debería suspender la vacunación tras reportarse la muerte de tres menores tras ser inmunizados.

“La Secretaría de Salud no puede ser irresponsable en suspender la vacunación, especialmente en este momento que tenemos casos de tos ferina y debemos esperar los resultados”, dijo el diputado al noticiero TN5.

Esta semana, la Secretaría de Salud anunció que investigará los casos en las regiones sanitarias de Atlántida, Choluteca y metropolitana del Distrito Central.

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Afirmó que las vacunas son seguras, pero que las autoridades sanitarias deben de investigar estos casos y presentar un informe la próxima semana para esclarecer estos casos.

Umaña detalló que estos casos están relacionados con la aplicación de la vacuna Hexavalente, y que llama la atención lo cercano que ha ocurrido estos eventos.

Indicó que se debe investigar la técnica de aplicación en estos casos reportados, y determinar si está involucrado, el componente de la vacuna o fue por una reacción idiosincrática de los pacientes.

Finalmente, reflexionó que las vacunas son seguras, pero que estos casos son uno de miles de dosis que han sido aplicadas. AG