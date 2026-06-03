SESAL insiste en vacunación ante baja cobertura y alerta por aumento de enfermedades prevenibles

Tegucigalpa- La Secretaría de Salud (SESAL) reiteró este miércoles el llamado urgente a la población para acudir a la jornada nacional de vacunación, ante la baja cobertura registrada y el incremento de enfermedades prevenibles como el sarampión, la tosferina y la influenza.

-SESAL, también recuerda que para quienes van a viajar a Guatemala, México, EEUU y Canadá la vacuna contra el sarampión es de caracter obligatorio.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, informó que la meta de la actual campaña es inmunizar a 2.5 millones de hondureños; sin embargo, hasta la fecha no se ha alcanzado ni el millón de personas vacunadas, situación que calificó como preocupante debido a la apatía de la población.

Mejía advirtió que las coberturas de vacunación no están alcanzando el 95% requerido para garantizar la protección comunitaria contra enfermedades altamente contagiosas como el sarampión, el cual puede propagarse incluso más rápido que el COVID-19.

El funcionario señaló que una persona infectada puede transmitir el virus a múltiples personas en un solo día, lo que incrementa el riesgo de brotes si no se alcanzan niveles adecuados de inmunización.

Asimismo, alertó sobre el contexto regional, señalando el aumento de casos en países vecinos como Guatemala, Estados Unidos, Canadá y México. En el caso de Guatemala, indicó que se reportan miles de contagios y decenas de fallecimientos, en su mayoría en menores de un año.

La SESAL también informó que los municipios fronterizos con Guatemala, especialmente en Ocotepeque, Cortés y Copán, registran coberturas de vacunación cercanas al 57%, cifra considerada insuficiente para prevenir brotes.

Las autoridades sanitarias recalcaron la importancia de que padres de familia lleven a vacunar a sus hijos, así como a adultos mayores, y recordaron que la vacunación es una medida clave de prevención para evitar escenarios similares a la pandemia de COVID-19.

Finalmente, la Secretaría de Salud enfatizó que, como medida epidemiológica urgente, las personas que planean viajar fuera del país deben vacunarse de forma obligatoria contra el sarampión antes de salir.LB