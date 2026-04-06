Sesal informa que 59 cirugías se han realizado en hospitales y clínicas privadas

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Eduardo Midence, destacó este lunes que se ha realizado un total de 59 cirugías en centros hospitalarios privados a nivel nacional.

Comentó que esto forma parte de la emergencia sanitaria para reducir la mora quirúrgica para los pacientes que llevaban tres meses en una lista de espera para cirugías.

“Empezamos el 24 de marzo con un corte de 59 pacientes que se han intervenido y llevaban tres meses en una lista de espera que llega en una mora quirúrgica”, destacó el viceministro al noticiero TN5.

Las 59 cirugías se han realizado en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Tela: 17 en el Hospital San Jorge, tres en Clínicas Viera, 13 en Cemesa, siete en PorSalud de SPS y 19 en Centro Médico Lancetilla.

Midence informó que esta semana, se realizarán cirugías en clínicas privadas del municipio de Santa Rosa de Copán, con expectativas de llegar al departamento de Olancho.

Manifestó que la meta de la Secretaría de Salud es que en el presente año se cubra el 80 % de los pacientes que están en una lista de espera de más de 90 días de cirugías. AG