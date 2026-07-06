Sesal identifica cuatro nuevos casos de sarampión en Cofradía

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud comunicó este domingo que se han identificado cuatro nuevos casos de sarampión en el sector de Cofradía en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Los nuevos casos de esta enfermedad son un núcleo familiar: un padre de 43 años y sus hijos de 17, 14 y 11 años.

Según la investigación epidemiológica, el padre estuvo en contacto con personas que presentaban síntomas respiratorios durante un viaje realizado a inicios de junio en el municipio de Santa Rosa de Copán.

Entre las fechas del 19 al 30 de junio, tres de sus hijos desarrollaron síntomas compatibles con sarampión, entre ellos fiebre y sarpullido.

La Secretaría de Salud activó de forma inmediata los protocolos nacionales de respuesta, movilizando 14 brigadas de vacunación en Cofradía.

Asimismo, señaló que busca personas con síntomas compatibles con la enfermedad, seguimiento de los contactos identificados y coordinación con los centros educativos de la zona.

Llamó a la población a verificar el esquema de vacunación de niños, adolescentes y adultos susceptibles. AG