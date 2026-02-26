Sesal firma convenio con UNAH para el desarrollo del internado y servicio social de estudiantes en salud

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud firmó este jueves un convenio de cooperación institucional con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para beneficiar a los estudiantes en servicio social.

El objetivo del convenio es el desarrollo en el grado de estudiantes de internado rotatorio y servicio social para la carrera de Medicina; servicio social para las carreras de Nutrición, Enfermería, Odontología, Química y Farmacia, Microbiología (orientación clínica) y Técnico en Terapia Funcional.

Asimismo, el convenio incluye práctica profesional supervisada para estudiantes de las carreras de Nutrición, Radiotecnologia, Psicología y Fonoaudiología.

El rector de la UNAH, Odir Fernández, manifestó que este convenio le da respuesta a los estudiantes universitarios.

“No hay excusa, ningún estudiante puede ponerme excusa, el trabajo que tenemos ante la sociedad, hoy tenemos una corresponsabilidad social porque estamos formando futuros médicos, nutricionistas, psicólogos y enfermeros”, dijo a periodistas. AG