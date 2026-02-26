Sesal entrega a UNAH documento para pagar beca a médicos en servicio social

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud (Sesal), anunció la tarde de este miércoles que está en manos de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el documento final para hacer efectivo el pago de la beca a estudiantes de Medicina en servicio social.

Médicos internos y en servicio social iniciaron un paro de labores a nivel nacional este miércoles ante la falta de renovación del convenio interinstitucional y el incumplimiento en el pago del salario beca.

No obstante, las autoridades de la Sesal indicaron que ya realizaron los trámites correspondientes y que ahora el documento se encuentra en poder de las autoridades de la UNAH.

El convenio surtirá efecto una vez esté firmado por ambas partes, subrayó la Sesal en un comunicado.

Una vez el documento esté firmado por las autoridades universitarias se convocará a los estudiantes en servicio social para que también estampen su firma, indicó la Sesal.

Entre tanto, la Sesal pidió a los estudiantes de Medicina retornar a sus labores en los distintos centros asistenciales del país. (RO)