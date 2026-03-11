Sesal emplaza a directores de hospitales para enviar informe de pago a médicos

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, emplazó este martes a los directores de hospitales públicos para que envíen informe de pago de salarios a médicos.

Comentó que es una situación de vergüenza no pagar el salario a más de tres mil médicos.

“Se ha solicitado desde el día uno toda la documentación soporte a los directores de hospitales y regionales; lastimosamente, algunos directores no quieren colaborar por posiciones personales”, dijo el funcionario.

Señaló que es una irresponsabilidad administrativa y que en los hospitales Escuela y El Tórax no han enviado la documentación soporte del pago de salarios a médicos.

Midence lamentó que pacientes se hayan desmayado en la búsqueda de atención en los centros hospitalarios.

Clamó a los directores de hospitales públicos que hagan caso a la solicitud de información porque entorpece el proceso de pago y que actúen con celeridad.

Cabe recordar que a días de finalizar el gobierno, la Secretaría de Salud nombró los directores de hospitales públicos y jefes de la región sanitaria departamental.

De acuerdo al Colegio Médico de Honduras (CMH), más de tres mil 500 galenos les adeudan dos meses de salario. AG