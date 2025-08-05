Sesal destina más de L 20 millones en viáticos durante la gestión de Carla Paredes

Tegucigalpa – Los mandos superiores e intermedios de la Secretaría de Salud se autorrecetaron más de 20 millones de lempiras en el pago de viáticos entre 2024 y 2025, durante la gestión de la doctora Carla Paredes al frente de la institución responsable de velar por la salud de los hondureños.

La investigación periodística divulgada este martes por Radio Cadena Voces (RCV), devela que la ministra Carla Paredes recibió más de 717 mil lempiras en viáticos y gastos personales desde que asumió su cargo, destacando así como la funcionaria que más viáticos erogó en los últimos meses.

El reportaje, realizado con base en información publicada en el Portal de Transparencia de la Sesal entre los años 2024 y 2025, contrasta con la realidad de miles de hondureños que a diario llegan en búsqueda de atención, medicinas o exámenes a las instituciones del sistema de salud público en el país.

En detalle, el Despacho de la Secretaría de Salud erogó cerca de dos millones de lempiras en viáticos, de esos 357 mil 898.52 lempiras fueron para la titular de la Sesal, quien asumió el cargo en enero de 2024, tras la salida de José Manuel Matheu.

La partida para servicios personales de Paredes fue de 360 mil lempiras, unos 20 mil mensuales, con lo que los fondos recibidos por ambos conceptos fue de 717 mil 898 lempiras.

Al comparar las cifras destinadas a viáticos y gastos personales de los altos mandos de la Sesal se evidencia un aumento en los primeros cinco meses del 2025, el que incluso llega a ser 12 veces superiores en algunos meses específicos.

El análisis indica que la ministra tuvo un aumento porcentual de al menos 15.1 % hasta mayo del 2025 en comparación al reportado entre enero y mayo del 2024.

(Leer) “Mi hermana ganaba mucho más en el sector privado, pero vino para ayudarme”, responde ministra de Salud a críticas por nepotismo

El pago de viáticos en Salud incluye además de la ministra a los viceministros y para el caso la doctora Nerza Paz recibió en octubre de 2024 un total de 344 mil 627 lempiras.

La Sesal, con la ministra Paredes a cargo, reportó pagos a una agencia de viajes en específico por montos de hasta 172 mil 679 lempiras y en total 462 mil 737 lempiras en siete meses diferentes. PD