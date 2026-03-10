Sesal desembolsa L. 17 millones para pago de salario-beca a médicos residentes

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud comunicó este lunes que ha desembolsado 17 millones de lempiras para el estipendio-beca de los médicos residentes en Honduras.

Los fondos fueron transferidos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para que se encarguen de pagar a los médicos residentes que realizan su formación en los hospitales del país.

Esta dependencia del Estado reiteró el compromiso con el bienestar de los estudiantes de posgrado y con la construcción de un sistema sanitario más eficiente y humano para todos.

Los médicos residentes del país iniciaron este lunes asambleas informativas permanentes, como medida de presión ante 65 días sin recibir el estipendio correspondiente.

La protesta se centra en la falta de firma del convenio tripartito entre Sesal, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y UNAH, así como en la exigencia del pago inmediato de los montos adeudados. AG