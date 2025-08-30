Sesal confirma pago de zonaje a personal de salud de Islas de la Bahía y la Mosquitia

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Erika Urtecho, informó este sábado que finalmente las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), autorizó el pago de zonaje al personal sanitario de Gracias a Dios e Islas de la Bahía.

“Tres años de lucha valieron la pena, la Secretaría de Salud confirma el pago del zonaje al personal de salud de Mi Muskitia e Islas de la Bahía, a partir de agosto y con retroactivo desde enero 2025”, comunicó la diputada del departamento de Gracias a Dios.

Urtecho enfatizó que este reconocimiento es más que merecido. “Hoy la justicia salarial llega a los héroes de la salud de Mi Muskitia e Islas de la Bahía», expresó en un video compartido en sus redes sociales.

Agregó que «este triunfo es el resultado de una lucha que inició en el Congreso Nacional, de la determinación del presidente de la ANEEAH (Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras), Josué Orellana y del esfuerzo de todos esos compañeros que durante muchos años consecuentemente sostuvieron asambleas informativas para mantener viva esa causa”.

El presidente de la ANEEAH, Josué Orellana, había indicado que el presupuesto extra para el pago del zonaje no supera los 11 millones de lempiras.

La moción para este pago fue presentada por la diputada Urtecho en noviembre de 2022. VC