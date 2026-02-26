Sesal confirma dos muertes sospechosas por dengue en Honduras

Tegucigalpa – El jefe de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía confirmó este jueves que Honduras ya registra dos muertes sospechosas de dengue en el presente año.

El galeno detalló que las muertes son: una mujer de 60 años en Cortés y un menor de 13 en Atlántida.

Afirmó que esta semana se han reportado 694 casos a nivel nacional.

Sostuvo que hay 14 casos de dengue grave en Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, Yoro, Copán y Santa Bárbara.

Indicó que el serotipo 3 es el que está circulando a nivel nacional, este serotipo está asociado a dengue grave.

“Si tiene síntomas de dolor abdominal, fiebre alta, vómito o náuseas y no ha logrado orinar por un espacio de cinco horas visite al médico y no tome aspirinas ya que agrava el proceso clínico”, detalló.

Las personas con mayores índices de la enfermedad están en promedio de uno a 29 años.

El llamado es a la prevención, por lo que la población debe de estar atenta a las medidas para erradicar el zancudo transmisor del dengue. IR