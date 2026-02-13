spot_img
Salud

Sesal condena asalto al centro de salud Alonso Suazo y pide investigación

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- La Secretaría de Salud condenó los hechos ocurridos en el Centro de Salud Alonso Suazo en Tegucigalpa, rechazando cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de las instalaciones, del personal sanitario y de la población.

El pronunciamiento se da luego de que antisociales ingresaran al centro asistencial para hacer de las suyas.

Según la Sesal, se activó de inmediato la coordinación con las autoridades de seguridad del Estado, mientras la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realiza las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

