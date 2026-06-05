SESAL, Colegio Médico y pacientes logran acuerdos; pero no se suspenden asambleas informativas

Tegucigalpa- La Secretaría de Salud (SESAL), el Colegio Médico de Honduras (CMH) y representantes de asociaciones de pacientes reportaron avances en la reunión sostenida hoy, pero no garantizan el final de las asambleas informativas y los paros del gremio.

El Colegio Médico calificó la reunión como un avance significativo y confirmó que la mesa técnica continuará trabajando para dar seguimiento a los puntos discutidos.

No obstante, el CMH aclaró que las asambleas continúan activas mientras los acuerdos sean socializados internamente y se atiendan otros puntos pendientes.

“Las asambleas continúan por el momento”, confirmaron, y avanzaron la solicitud de una reunión con el presidente de la República, Nasry Asfura, para avanzar en los temas restantes.

Desde el sector de pacientes, se valoró positivamente el acercamiento, especialmente por la promesa de mejorar la comunicación entre las partes, aunque se advirtió que la situación sigue siendo frágil.

“Nos llevamos una esperanza el día de hoy porque acordaron algo muy importante, mejorar la comunicación”, expresó la representante de asociaciones de pacientes.

Sin embargo, los pacientes señalaron que aún persiste incertidumbre en la atención hospitalaria y que esperan que los acuerdos permitan la reactivación plena de los servicios.

Por su parte, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, destacó que el proceso de diálogo permite abordar temas administrativos, presupuestarios y de coordinación institucional.

El funcionario insistió en que la crisis del sistema sanitario requiere soluciones estructurales y no solo respuestas mediáticas, para enfrentar limitaciones presupuestarias y retos heredados han afectado el funcionamiento del sistema.

El funcioario aseguró que la SESAL mantiene la disposición de trabajar con los galenos para garantizar la continuidad de la atención a los pacientes.

“Es en estos espacios administrativos donde podemos tener esos diálogos para encontrar las respuestas a este tipo de problemáticas”, señaló el delegado del gobierno. AD