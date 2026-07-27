Sesal anuncia millonaria intervención para repotenciar Hospital Escuela y Mario Catarino Rivas

Tegucigalpa- La Secretaría de Salud anunció un proceso de fortalecimiento de la red hospitalaria nacional con énfasis en la modernización del Hospital Escuela y el Hospital Mario Catarino Rivas, considerados los principales centros asistenciales de mayor complejidad del país y donde se atiende más del 70 % de la población hondureña.

El viceministro de Salud, José Castillo, informó que actualmente se realiza una evaluación integral del equipamiento médico y las condiciones de infraestructura de los hospitales, luego de identificar graves deficiencias heredadas en la red sanitaria pública.

Castillo explicó que existen dos grandes problemas en los hospitales nacionales: el deterioro de la infraestructura física y la pérdida de capacidad resolutiva en los centros asistenciales regionales.

«Heredamos hospitales con muy mala infraestructura, muy dañados. Tenemos hospitales llenos de goteras, con problemas en los techos y servicios básicos afectados. Estamos trabajando en 10 proyectos de intervención urgente», manifestó.

Detalló que estos proyectos representan una inversión superior a los 300 millones de lempiras y estarán orientados a reparar y fortalecer hospitales que requieren atención inmediata antes del cierre de este año.

El funcionario señaló que otro de los principales retos es recuperar la capacidad de respuesta de los hospitales de área, debido a que muchos no cuentan con equipos esenciales como rayos X, tomógrafos o ultrasonidos, lo que provoca que gran parte de los pacientes sean trasladados hacia el Hospital Escuela y el Mario Catarino Rivas.

Más capacidad para Hospital Escuela y Mario Catarino Rivas

El viceministro anunció que ambos hospitales serán sometidos a un proceso de repotenciación mediante fondos de cooperación internacional.

Explicó que a través de convenios con fondos de Austria y Francia se contempla una inversión superior a los 15 millones de euros para fortalecer las emergencias, bloques quirúrgicos y áreas críticas de ambos centros.

«Ambos hospitales, a pesar de ser edificaciones antiguas, son de buena estructura. Los vamos a repotenciar», afirmó Castillo.

En el caso del Hospital Escuela, indicó que uno de los principales cambios será trasladar la consulta externa y los servicios ambulatorios a otra ubicación, con el objetivo de liberar espacios dentro del hospital y reducir el hacinamiento.

Esto permitirá ampliar la capacidad de atención en áreas como emergencia, observación de adultos y hospitalización.

Nueva atención de emergencia y fortalecimiento regional

La Secretaría de Salud también trabaja en la creación de nuevos modelos de atención, incluyendo policlínicos de emergencia que permitan brindar servicios las 24 horas para pacientes accidentados.

El funcionario indicó que se analiza establecer estos centros en puntos estratégicos de Tegucigalpa y fortalecer la atención en zonas donde existe mayor crecimiento poblacional.

Asimismo, anunció una inversión de 60 millones de lempiras para habilitar un establecimiento de salud en Siguatepeque con atención 24/7, con el propósito de reducir el traslado de pacientes hacia el Hospital Escuela desde Comayagua y esa zona del país.

Hospital de Puerto Cortés será intervenido

Castillo también se refirió a la situación del Hospital de Puerto Cortés, al que calificó como uno de los centros hospitalarios en peores condiciones del país.

Indicó que este centro requiere una fuerte inversión y que se proyecta una intervención que podría ejecutarse en un período de entre 18 y 20 meses.

Finalmente, el viceministro aseguró que la estrategia de la Secretaría de Salud no se limita a construir infraestructura, sino a garantizar hospitales equipados y con capacidad para brindar atención efectiva a la población. LB