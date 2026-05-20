SERNA libera más de dos mil permisos ambientales para impulsar inversiones

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Juan Carlos Ramos, informó que la institución ha liberado más de 2 mil expedientes ambientales, que permitiría inversiones superiores a los 2,600 millones de dólares en Honduras.

Según el funcionario, al inicio de la administración existían más de 12 mil expedientes atrasados relacionados con licencias ambientales y permisos.

“Hemos venido trabajando día y noche. Tenemos que ser eficientes y trabajar al ritmo del presidente”, expresó.

Ramos detalló que entre resoluciones, licencias ambientales y contratas de agua, la institución ya ha procesado entre 2,500 y 2,700 expedientes.

“Ya llevamos más de 2,647 millones de lempiras liberados”, afirmó al señalar que estos permisos han permitido activar proyectos de inversión y generación de empleo.

Asimismo, aseguró que la meta de la institución es dejar al cierre del gobierno inversiones por unos 52 mil millones de lempiras vinculadas a procesos ambientales.

En relación con proyectos que incumplen normas ambientales, Ramos explicó que SERNA aplica sanciones administrativas, mientras que las acciones penales corresponden a la Fiscalía del Medio Ambiente. AD