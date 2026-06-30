Series de julio: la nueva ‘Little House on the Prairie’ o la precuela de ‘Legally Blonde’

Redacción Internacional – La nueva versión de ‘Little House on the Prairie’ o ‘Elle’, precuela de ‘Legally Blonde’, son dos de los estrenos más destacados en las plataformas en un mes de julio que también traerá ‘Lucky’, con Anya Taylor-Joy, o ‘Stuart Fails to Save the Universe’, una serie derivada de ‘The Big Bang Theory’.

— ‘Little House on the Prairie’ – 9 de julio (Netflix)

‘Little House on the Prairie’ fue una de las series más populares de los setenta y ochenta en todo el mundo con sus historia de la familia Ingalls en la Minnesota del último tercio del siglo XIX. Creada por Michael Landon, adaptaba la saga de novelas autobiográficas de Laura Ingalls Wilder, a la que daba vida Melissa Gilbert, un papel que ahora hereda la niña Alice Halsey en la nueva versión de esta historia, que contará con ocho episodios.

— ‘Elle’ – 1 de julio (Prime Vídeo)

Precuela de ‘Legally Blonde’ (2001), uno de los grandes éxitos de la carrera de Reese Whiterspoon, ‘Elle’ viaja a la época del instituto de Elle Woods, años antes de su entrada en la Universidad de Harvard persiguiendo a su exnovio. Lexi Minetree, una actriz poco conocida, es ahora la rubia de apariencia tonta en esta serie de ocho capítulos que cuenta con la última aparición de James Van Der Beek, fallecido el pasado mes de febrero.

— ‘Lucky’ – 15 de julio (Apple TV)

Protagonizada y producida por Anya Taylor-Joy, ‘Lucky’ está basada en la novela homónima superventas de Marissa Stapley, que cuenta la historia de Lucky, que se ve obligada a huir cuando un atraco multimillonario sale mal y es perseguida tanto por el FBI como por un jefe de una organización criminal. En el reparto también están Annette Bening, Timothy Olyphant o Aunjanue Ellis Taylor.

— ‘Stuart Fails to Save the Universe’ – 23 de julio (HBO Max)

Una nueva serie derivada de la comedia ‘The Big Bang Theory’, que se centra en Stuart Bloom (Kevin Sussman), el dueño de una tienda de cómics en la producción original. Diez episodios para narrar cómo Stuart tiene la misión de restaurar la realidad tras provocar un Armagedón multiversal, una misión en la que le acompañan su novia, Denise (Lauren Lapkus), y sus amigos Bert (Brian Posehn) y Barry (John Ross Bowie).

— ‘Furious’ – 27 de julio (Disney+)

Emmy Rossum se mete en la piel de Alice Black, una agente del FBI que persigue a una misteriosa y metódica asesina en serie. Elizabeth Meriwether, creadora de ‘Dying for Sex’, es la responsable de esta ficción que juega con la línea que separa el bien y el mal y cuyos tres primeros episodios llegan a Disney+ el 27 de julio.

— ‘Ride or Die’ – 15 de julio (Prime Vídeo)

Octavia Spencer, Hannah Waddingham y Bill Nighy protagonizan esta comedia de ocho episodios que se centra en dos amigas, Debbie (Spencer) y Judith (Waddingham), que creen conocerse a la perfección hasta que se descubre que la segunda es una asesina internacional. Una historia que se desarrolla en Europa y que ha sido rodada en Praga.

— ‘The Hawk’ – 16 de julio (HBO Max)

En la recta final de su carrera, Lonnie Hawkins (Will Ferrell) intenta recuperar el toque que lo llevó a convertirse en el mejor golfista de 2004, pero su exmujer Stacy (Molly Shannon) y su hijo Lance (Jimmy Tatro), la nueva promesa del golf, saben que está acabado. Una comedia de diez episodios en la que participa Luke Wilson.

— ‘TIP TOE’ – 16 de julio (HBO Max)

De la mano del guionista británico Russell T. Davies, ganador del BAFTA por su trabajo en ‘Doctor Who’, llega a HBO Max ‘TIP TOE’, un drama de cinco capítulos protagonizado por Alan Cumming y David Morrissey como Leo y Clive, vecinos en Manchester desde hace casi 15 años que se convierten en enemigos acérrimos por sus diferencias de opiniones.

— ‘X-Men 97’ – 1 de julio (Disney+)

La segunda temporada de la serie de animación ‘X-Men 97’ llega el 1 de julio a Disney+ con este grupo de superhéroes mutantes dispersos en distintas épocas y tratando de regresar a casa. Mientras, en los años noventa crece el rechazo a estas personas ante la ausencia de los X-Men.

— ‘Pompeii: Out of Time’ – 23 de julio (Disney+)

¿Y si gran parte de lo que creemos saber sobre la tragedia de Pompeya fuera incorrecto? A partir de esa premisa y de nuevas investigaciones arqueológicas y recreaciones cinematográficas, Tom Hiddleston narra en esta serie documental de tres episodios los minutos anteriores al desastre. EFE