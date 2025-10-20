Sería terrible y preocupante que algún candidato se proclame triunfador antes del veredicto del pueblo: Cossette López

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López, advirtió que una proclamación temprana como ganador de un candidato “sería terrible y preocupante”.

La consejera López no hizo mención especial a ningún candidato, pero el fin de semana la aspirante presidencial del oficialista partido Libre, Rixi Moncada, dijo que al mediodía con los datos recabados por los colectivos en los 18 departamentos y los cortes necesarios ya podría decir que es la ganadora de los comicios presidenciales y que el CNE no tendría opción que declararla triunfadora a las nueve de la noche, hora estimada que haga el primer anuncio de los resultados parciales.

López dijo que todos los candidatos tienen el deber de respetar las normas e indicó que le “preocupa que los actores en general del proceso no reconozcan las reglas de la democracia”.

“Y estar haciendo anuncios desde ya que se proclaman vencedores sin que se haya escuchado el veredicto del pueblo hondureño no deja de ser preocupante”.

En ese sentido llamó a la responsabilidad a todos los aspirantes políticos en disputa.

Indicó que no ve razones porque el CNE, después de todo el trabajo que están haciendo para imprimir la seguridad del proceso, no haga la declaratoria en tiempo.

López habló en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez.

La consejera indicó que dentro del proceso que realiza el CNE se obvia que hay dos consejeras, ella y la titular del organismo Ana Paola hall, que fueron denunciadas por nuestro propio colega (Marlon Ochoa) “de forma injusta”.

La vocal del CNE indicó que la paradoja es que quienes no paralizaban el proceso y estaban trabajando están denunciadas, mientras que él que paralizaba está sin investigación. (PD).