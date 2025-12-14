Sería mejor preguntarse por qué dicen verdades a medias y demoran el proceso, responde Hall a Ochoa

Tegucigalpa – La titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, señaló este domingo que hay funcionarios que dicen “verdades a medias” sobre el proceso de elecciones generales.

Mediante su cuenta de red social “X”, se refirió a la denuncia de su compañero Marlon Ochoa que solo se someterá el 5.6 % de la totalidad de las actas.

Hall contestó que lo que se decidió en el pleno del CNE fue iniciar el escrutinio especial de oficio con 1 mil 081 maletas del nivel electivo presidencial.

Verdades a medias=mentir.



Lo que se decidió en pleno hoy fue iniciar el escrutinio especial de oficio con 1,081 maletas del nivel electivo presidencial. Nadie dijo que serían las únicas que irían a escrutinio especial en ese nivel electivo.



Es más, ni siquiera se habló aún… — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 14, 2025

Nadie dijo que serían las únicas que irían a escrutinio especial en ese nivel electivo, esclareció la consejera.

“Ni siquiera se habló aún de las solicitudes de escrutinios especiales cuyo plazo de presentación vence mañana; ni se han hecho los análisis de lo que corresponde conforme a Ley, en las impugnaciones ya presentadas”, posteó Hall.

Señaló que el consejero Ochoa solo dice verdades a medias, demora el proceso, desinforman y atacan a dos mujeres que son autoridades electorales.

¿Es que acaso no se dan cuenta que el mundo los está viendo y que la historia pondrá a cada uno en su lugar?, preguntó. AG