Sergio Ramos reitera su interés en comprar el Sevilla en una reunión con sus accionistas

Sevilla – El defensor Sergio Ramos, que todavía no ha anunciado su retirada como futbolista tras desvincularse en diciembre del Rayados de Monterrey mexicano, ha reiterado su intención de comprar el Sevilla FC en una reunión mantenida con algunos de los accionistas de referencia del club hispalense.

Sergio Ramos, exjugador del Sevilla y del Real Madrid, entre otros clubes, viajó este pasado jueves a la capital andaluza y tuvo una reunión informal con representantes de algunos de los máximos accionistas de la entidad, indicaron a EFE fuentes cercanas a las partes.

El jugador de Camas (Sevilla) irrumpió a finales de 2025 en el proceso de venta en el que está inmerso el Sevilla, cuando trascendió la oferta que, al frente de un grupo de inversores, había presentado a algunos de los principales accionistas del club, quienes, sin embargo, negociaban por entonces con un fondo estadounidense.

Fuentes cercanas a la operación informaron entonces a EFE de que la familia Ramos y sus socios estaban dispuestos a desembolsar más de 400 millones de euros, aunque un documento de exclusividad en la negociación obligaba a los vendedores a no avanzar en la operación mientras persistiese el interés de los norteamericanos.

Entre la Nochevieja y el día de Reyes, este primer grupo inversor estadounidense desistió de la compra, pero no para dejar el camino expedito a Sergio Ramos, puesto que las familias propietarias del Sevilla (Del Nido, Alés, Castro, Guijarro y Carrión) emprendieron negociaciones con un segundo fondo estadounidense.

En principio, el deseo de los dueños del club -y de los abogados que intermedian en la operación, Alberto Pérez Solano y Juan de Dios Crespo- es venderlo preferentemente a un comprador extranjero, como quedó patente con su expeditivo rechazo de la oferta presentada la pasada primavera por los empresarios sevillanos Antonio Lappí y Fede Quintero.

A pesar de ello, Sergio Ramos ha querido reactivar la operación esta semana, para lo que el jueves viajó a Sevilla en compañía del abogado Julio Senn y mantuvo una reunión informal con representantes de las familias Carrión y Alés, que estuvieron asesorados por el letrado Pérez Solano.

En la misma, según han revelado a EFE fuentes cercanas a las partes, el futbolista camero arrancó el compromiso de que su oferta será estudiada en el caso de que el periodo de negociación exclusiva con este segundo fondo de inversión estadounidense venza sin que se llegue a un acuerdo.

Las citadas fuentes estiman que estas negociaciones se decantarán, en el sentido que sea, en un espacio corto de tiempo, ya que el posible comprador ha considerado válido el diagnóstico de la situación económica del Sevilla arrojado por la ‘due diligence’ que se encargó por cuenta del primer ofertante.

Sergio Ramos, que cumplirá 40 años en marzo, se formó en las categorías inferiores del Sevilla, en cuyo primer equipo debutó en 2004 y se mantuvo hasta agosto de 2005, cuando fue traspasado al Real Madrid, antes de regresar para una segunda etapa en la temporada 2023/24. EFE