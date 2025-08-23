Sergio Peris-Mencheta cierra un ciclo en EEUU con la medalla del Orden del Mérito Civil

Los Ángeles – El actor, productor, director y presentador español Sergio Peris-Mencheta recibe este sábado en Los Ángeles, su antigua casa, la Orden del Mérito Civil, un regalo de España que lo toma por sorpresa y que marca el broche de oro a 17 años de carrera en Estados Unidos.

Esta distinción «me sorprende. Es de estas cosas que uno no sabe muy bien qué cara poner cuando te la dan porque sabes que es un halago», cuenta en una entrevista con EFE.

De vuelta en Alburquerque, ciudad en el estado de Nuevo México en la que inició su carrera americana y en donde ahora siente que está «cerrando un círculo» con el rodaje de su próximo proyecto, el actor liga este reconocimiento no solo a su trayectoria en EE.UU., sino también a experiencias más recientes, refugiándose en el teatro «a pesar de estar pasando lo que estaba pasando» en su vida, dice.

«Es un es un regalo de mi país para mí mismo», celebra Peris-Mencheta quien en enero del año pasado anunció que padecía cáncer.

El teatro, un salvavidas y espejo de la sociedad

Enfrentarse a una enfermedad que lo sometió a un trasplante de médula ósea adentró a Peris-Mencheta, de 50 años, a un viaje hacia su interior, en el se reencontró consigo mismo.

«Te hace mirarte, después de 50 años y apreciarme, quererme y abrazarme. Y luego también estás mucho más agradecido y eres mucho más amoroso con esa gente que te acompaña, no solo con tu familia, sino también con los amigos», explica.

El teatro fue para el actor español uno de sus salvavidas en este proceso de sanación. «No lo he soltado porque he seguido en su mano, porque he hecho como que la vida sigue y puedo seguir creando y tengo la posibilidad de expresarme», añade.

Esta forma de arte «hace la vida mejor para todos. No solamente entretiene, que creo que es una de sus principales funciones, sino también tiene que poner un espejo a las cosas que pasan, además de entretener».

Y más en una sociedad como la actual, en la que el arte emerge «para frenar Netanyahus y Trumps», pero también para «enfrentar al gobernante -sin importar de qué bando sea- y hacerle ver que está desnudo, que se le ha olvidado ponerse el traje y la razón por la que subió al poder», precisa el actor.

La Barraca de Lorca, su sueño irrealizable

A una carrera de más de dos décadas que abarca clásicos de la televisión española como ‘Al salir de clase’ o películas como ‘Los Borgia’ o ‘Love Ranch’, a Peris-Mencheta solo le falta un sueño que considera inalcanzable de cumplir: «una carpa pirata de teatro que vaya a aquellos lugares donde el teatro no llega, que es un poco la filosofía que tenía La Barraca», el grupo ambulante que dirigía el célebre poeta gaditano Federico García Lorca.

«Eso es lo que yo siento que en otra vida he tenido que hacer, porque lo siento como algo muy primigenio. Lo he intentado (llevar a cabo) durante años, cuando todavía tenía energía para moverme por los despachos, pero siempre han sido muchas trabas», reconoce.

Aunque también cree que «es muy bonito vivir con ese sueño permanente». «Muchas veces me despierto y se ha cumplido, con lo cual si se ha cumplido en mis sueños, siento que hay una parte en la que se ha cumplido y estoy feliz de que sí sea», sentencia. EFE