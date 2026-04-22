Serge Gnabry anuncia que se perderá el Mundial por lesión

Berlín – El internacional alemán Serge Gnabry anunció este viernes que se perderá el próximo Mundial debido a una lesión de abductores y confirmó lo que se temía desde hace varios días.

«En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección tengo que decir que lamentablemente se ha acabado», dijo el jugador del Bayern Múnich a través de Instagram.

Gnabry agregó que los últimos días han sido difíciles para él sabiendo que no podrá ayudar ni al Bayern ni a la selección alemana en lo que queda de temporada.

«Como el resto del país, trataré de darle ánimo a los muchachos desde casa», dijo sobre el Mundial.

Gnabry ha tenido una buena temporada en el Bayern jugando con frecuencia como media punta, sustituyendo en esa posición a Jamal Musiala, que estuvo lesionado buena parte del curso y reapareció recientemente.

Gnabry, que fue titular en los dos partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, se lesionó en el último entrenamiento antes del partido contra el Stuttgar el domingo pasado en el que, con una victoria, el Bayern se aseguró anticipadamente el título de la Bundesliga. EFE