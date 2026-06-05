Serena Williams participará en el Open de Berlín como parte de su regreso al tenis

Berlín– La estadounidense Serena Williams, de 44 años, participará en el torneo de dobles del Open de Berlín como parte de su regreso al tenis profesional, en línea con su reciente anuncio de que jugará en el Queen’s Club de Londres, también en pareja.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam no disputa un partido desde septiembre de 2022, cuando cayó ante la australiana Ajla Tomljanović en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Williams participará así en el Máster 500 de Berlín, que tendrá lugar del 13 al 21 de junio, aunque su pareja y la fecha de su primer partido todavía se desconocen, según un comunicado del torneo.

En el torneo londinense (del 8 al 14 de junio), previo al berlinés, la tenista veterana jugará junto a la joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años, gracias a una invitación de la organización al que, según Williams, es «el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo».

Tras su retirada de las pistas de tenis y su segunda baja por maternidad, la exnúmero uno mundial vuelve a la WTA y a Berlín, donde llegó a cuartos de final en el Steffi Graf Stadion en 2008, aunque finalmente perdió contra la rusa Dinara Safina.

La estadounidense se mostró «emocionada de competir ante la afición alemana y seguir ganando impulso durante la temporada de hierba», según el comunicado.

«Cada torneo que añado a mi calendario ahora mismo es especial, y Berlín no es la excepción», concluyó.

Tanto el director del torneo, Markus Zoecke, como su directora de entretenimiento, Andrea Petkovic, destacaron las ganas de ver a la jugadora en acción una vez más en la pista berlinesa.

«Dar la bienvenida a Serena Williams a Berlín es pura emoción. ¡No hay nada mejor que eso!», afirmó Petkovic.

Su regreso tiene lugar tras su reinscripción en el programa de controles de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), requisito indispensable para competir nuevamente, y completar un periodo de seis meses exigido por la normativa antidopaje.

Acostumbrada a jugar junto a su hermana Venus Williams en dobles, a lo largo de su carrera logró 14 victorias en Grand Slam y tres medallas de oro en esta categoría.

El torneo de la capital germana contará también con la presencia de nueve de las diez mejores jugadoras del mundo, incluida la número uno actual, la bielorrusa Aryna Sabalenka. EFE/ir