“Ser oposición no es oponerse a todo”, dice analista político sobre falta de consensos en el Congreso 

Tegucigalpa – El analista político Germán Leitzelar cuestionó el papel que desempeña la oposición en el escenario político hondureño, especialmente por la falta de acuerdos en el Congreso Nacional, al señalar que el debate público se ha degradado en confrontaciones sin propuestas concretas.

“Ser oposición no es oponerse a todo, tenga o no tenga razón; haya o no haya análisis de fondo”, manifestó.

En ese sentido, el abogado fue enfático al señalar que el rol de la oposición debe ir más allá del rechazo sistemático a las iniciativas del oficialismo.

Leitzelar agregó que una verdadera oposición debería ejercer un papel crítico, pero también propositivo, basado en el análisis y la búsqueda de consensos.

“Yo lamentablemente no veo ni propuestas ni contrapropuestas, lo único que veo es una confrontación árida”, expresó Leitzelar.

Desde su criterio, las fuerzas políticas no llegan a acuerdos por la “demonización” de los temas, de forma que los diputados desestiman la importancia de la sana discusión de las propuestas.

“Se demonizan las cosas, se sataniza todo y se entra en discusiones que no llevan a ningún sitio”, enfatizó el profesional del derecho.

Finalmente, advirtió que esta dinámica se ha repetido a lo largo de distintos periodos políticos en el país, sin importar los actores en el poder o en la oposición.

Las reformas a la Ley del Sistema Eléctrico no fueron aprobadas debido a la falta de consenso entre las distintas bancadas legislativas, un reflejo de las tensiones entre el oficialismo y la oposición que señala Leitzelar. AD