Sequía y escasez de agua: La “guerra” que libra Honduras contra el “Niño Godzila”

Tegucigalpa – Un año puede pasar muy rápido en muchas perspectivas, pero si se trata de un año de sequía, es una eternidad, Honduras afronta una previsión que alerta de 365 días de afectaciones climáticas que propician la sequía, en especial en el corredor seco del país.

– Las últimas lluvias aún no son suficientes para variar el calendario de suministro de agua, por lo que los racionamientos continúan en todo el territorio nacional.

El 11 de junio pasado, el director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, declaró de forma oficial el inicio del fenómeno El Niño “Godzila” en Honduras.

No se trata de un evento cualquiera: se trata de la fase fuerte, conocida como “Niño Fuerte o Godzilla”, que ya amenaza con extender una sequía intensa por al menos un año completo.

Este anuncio llega cuando el país ya enfrenta los primeros estragos de la transición de La Niña a El Niño. La combinación de calor extremo, lluvias deficitarias y la llegada oficial del fenómeno climático más temido pone en jaque al Corredor Seco, la agricultura, la ganadería, la generación de energía y el bolsillo de millones de hondureños.

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El Niño “Godzilla” ya es oficial

Según Argeñal, el fenómeno se mantendrá con intensidad significativa hasta inicios de 2027.

En Honduras provocará una canícula más prolongada de lo normal y un déficit de lluvias de hasta el 40 %, afectando principalmente a las comunidades del Corredor Seco.

Los departamentos más golpeados serán Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Ocotepeque, además del sur de Comayagua, Intibucá y Lempira, mismo que conforman franja socioterritorial denominada Corredor Seco.

El calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial favorece temperaturas más altas y reduce drásticamente las precipitaciones entre finales de junio y principios de septiembre.

“Este 11 de junio se ha declarado oficialmente el inicio del fenómeno climático El Niño… En Honduras, este fenómeno provocará una canícula más prolongada de lo habitual y un déficit de lluvias de hasta un 40 %, afectando principalmente a las comunidades del Corredor Seco”, detalló Argeñal.

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Alerta Verde en 75 municipios

Ante ese escenario actualmente 75 municipios de Honduras se encuentran en Alerta Verde y 144 bajo vigilancia

El pasado 26 de mayo, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) elevó a 75 los municipios en Alerta Verde por sequía (desde los 60 iniciales en seis departamentos). El Distrito Central se sumó a la lista.

Además, otros 144 municipios permanecen en vigilancia y podrían pasar a alerta si no llueve en los próximos días.

El viceministro de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Nelson Márquez, advirtió que muchas fuentes de agua “ya no se van a recuperar a causa de la prolongada sequía”.

Los modelos climáticos pronostican un déficit de lluvias superior al 40 % durante julio y agosto, con acumulados de entre 100 y 200 milímetros menos de precipitación.

El Gobierno ya activó una mesa antisequía integrada por varias instituciones del Estado para coordinar respuestas ante emergencias.

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Golpe al campo

La sequía golpea el campo, el agua y el bolsillo de los hondureños. Se combina con una crisis energética y una inflación que ya presiona el poder adquisitivo de las familias.

Productores de granos básicos reportan que muchos no están sembrando por falta de riego y financiamiento.

En el norte, las altas temperaturas han reducido la producción de leche y carne. En el sur, la acuicultura camaronera sufre mortalidades masivas por salinidad elevada cuando el agua alcanza los 42 °C.

Expertos en cambio climático alertan sobre un estrés hídrico severo: los caudales de los ríos podrían bajar entre 40 % y 50 %, y los mantos freáticos descenderán aún más.

Esto impacta también directamente la generación hidroeléctrica, obliga a depender más de plantas térmicas costosas y eleva el riesgo de racionamientos y alzas en las tarifas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Alimentos, transporte y energía son los rubros que más golpean a los hogares de menores ingresos.

Los municipios del Corredor Seco solicitan perforación de pozos en medio de actual sequía.

Llamado a la acción

Héctor Ferreira, de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), expresó su preocupación y urgió medidas de adaptación como construcción de pozos, lagunas y reforestación.

César Quintanilla, experto en cambio climático, advirtió que un posible “Súper Niño” entre junio y octubre podría reducir las lluvias hasta en un 50 %.

Mario Palma, del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), resumió el panorama: la combinación de sequía, tarifas altas y escasez de alimentos amenaza con ampliar la pobreza y la desigualdad.

¿Qué sigue?

Las autoridades ya anticipan que la sequía será prolongada. Copeco mantiene el monitoreo constante y la mesa antisequía busca coordinar acciones preventivas. Sin embargo, el mensaje es claro: sin lluvias significativas en las próximas semanas, más municipios entrarán en alerta y los efectos en la producción de alimentos, el agua potable y la economía se intensificarán.

Honduras enfrenta uno de los desafíos climáticos más serios de los últimos años. El “Niño Godzilla” ya no es una amenaza lejana: llegó, es oficial y se quedará por un año.

La capacidad de respuesta de las instituciones y la preparación de las comunidades del Corredor Seco serán determinantes para mitigar los daños en los próximos meses. (RO)