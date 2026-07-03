Sequía dispara el precio de las verduras en la Feria del Agricultor

Tegucigalpa – Los precios de varias verduras registran un fuerte incremento en la Feria del Agricultor, ubicada frente al Estadio Nacional, debido a la disminución de la producción ocasionada por la sequía que afecta las principales zonas agrícolas del país.

– Entre 2 y hasta 20 lempiras de incremento se registra en verduras y legumbres.

La comerciante María Sosa informó que en los últimos días varios productos han experimentado alzas significativas.

Detalló que la libra de papa pasó de 23 a 25 lempiras; el brócoli aumentó de 35 a 40 lempiras; la cebolla roja, que costaba 40 lempiras, ahora se vende entre 50 y 60 lempiras; la lechuga subió de 20 a 30 lempiras; el pataste pasó de 20 a 28 lempiras; y la coliflor incrementó su precio de 40 a 50 lempiras.

Según la vendedora, el aumento se debe a la baja producción provocada por la falta de lluvias en las zonas productoras. Explicó que en municipios como Lepaterique las precipitaciones han sido escasas y que desde hace aproximadamente un mes no se registran lluvias, situación que ha afectado el desarrollo de los cultivos.

Los comerciantes advirtieron que, de continuar las condiciones de sequía, los precios podrían seguir aumentando en las próximas semanas e incluso podría presentarse escasez de algunos productos agrícolas debido a la reducción en la oferta. LB