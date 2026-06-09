Separan al director de la Penitenciaría Nacional por investigación de presunto desfalco

Tegucigalpa– El director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, coronel Juan Carlos Osorto Castillo, fue separado de su cargo mientras avanzan las investigaciones sobre un presunto desfalco que preliminarmente rondaría los ocho millones de lempiras, según información vinculada al caso.

Las Fuerzas Armadas (FFAA), confirmaron que el oficial fue puesto en condición de disponibilidad mientras se desarrolla una investigación administrativa a cargo de la Inspectoría General.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Héctor Fajardo, explicó que el proceso se realiza bajo el principio de presunción de inocencia, y que por el momento no se profundizará en detalles para no interferir con las investigaciones en curso.

“Es una investigación administrativa que tiene como objetivo confirmar la veracidad o negar los señalamientos que le están haciendo desde las diferentes redes sociales o investigaciones que realizan algunos medios de comunicación” afirmó el vocero.

Indicó además que, si se determinan responsabilidades administrativas, se aplicarán las sanciones correspondientes; y en caso de encontrarse indicios de delito, el expediente será remitido al Ministerio Público.

Fajardo agregó que, por ahora, la investigación se centra únicamente en la gestión del oficial señalado y descartó que existan otros funcionarios bajo investigación dentro de la Inspectoría General. AD