Sentencian a policía por intentar abusar sexualmente a agente de la misma institución

Tegucigalpa – En las últimas horas se dictó sentencia condenatoria contra Wualter Donairo López López, declarado culpable del delito de violación en su grado de ejecución de tentativa inacabada, cometido en perjuicio de una agente de la misma institución.

El fallo se emitió luego de que se presentará ante el tribunal, suficientes medios de prueba que demostraron la participación del sentenciado, quien al momento de los hechos se desempeñaba como conductor asignado durante una actividad oficial de la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo con la investigación, el 7 de febrero de 2023, tras finalizar un acto de traspaso de mando en esa Secretaría, el imputado tenía la responsabilidad de trasladar a los asistentes. Luego de dejar a una de las acompañantes y mientras se conducía únicamente con la víctima, detuvo el vehículo dentro de una residencial capitalina, donde inició actos de agresión sexual en su contra.

El ahora condenado intentó obligar a la víctima a tocarlo, y utilizó la fuerza para someterla, tocando sus partes íntimas e intentando quitarle sus prendas para consumar el acto sexual. La ofendida, temiendo por su integridad física debido a que el agresor portaba su arma de reglamento, forcejeó hasta lograr escapar del vehículo.

La audiencia de individualización de la pena se programó para el 7 de enero de 2026 donde el Ministerio Público solicitará la pena máxima para el imputado. PD