Sentencian a cuatro años de cárcel a médico por agresiones sexuales a paciente menor

Tegucigalpa – Autoridades hondureñas dictaron sentencia condenatoria contra el médico Erick Rufino Lemus Castillo, por su presunta responsabilidad en el delito de otras agresiones sexuales cometidas en contra de una paciente de 13 años de edad.

El doctor fue condenado a cuatro años, cuatro meses y 15 días de prisión, más la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble de tiempo de la pena de prisión, inhabilitación absoluta, suspensión de la ciudadanía, libertad vigilada por 5 años y la inscripción en el libro de agresores sexuales que lleva el Juzgado de Ejecución.

Según las investigaciones, el incidente constitutivo de delito ocurrió en septiembre de 2025 cuando la niña se presentó al Centro de Salud en busca de atención médica. Durante la consulta, Lemus Castillo le instruyó a que se acostara en la camilla y le pidió que le indicara dónde le dolía, momento en el cual inició una serie de tocamientos y besos no consentidos.

La situación fue interrumpida por la entrada de una enfermera; sin embargo, el doctor no dejó salir del consultorio a la niña y continuó con las agresiones.

La víctima reportó inmediatamente la agresión a un familiar, quien realizó la denuncia a través de la línea de emergencia 911. Este acto valiente llevó a la captura del médico poco después de que se conociera el incidente.

Las investigaciones detallan que el doctor Erick Lemus, le enviaba mensajes a la menor de edad insinuando que quería tener relaciones sexuales con ella. El imputado aceptó haber cometido el delito por lo que fue sentenciado a través del procedimiento abreviado. (RO)