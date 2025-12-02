Sentencian a 85 años de prisión a exalcalde de San Marcos de Santa Bárbara por asesinato

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este martes que logró una condena de 85 años de prisión durante la audiencia de lectura de pena al exalcalde de San Marcos en el departamento de Santa Bárbara por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

El imputado responde al nombre de Pedro Armando Aguilar Orellana, conocido con los alias “Pedrito”, “Pelón”, “Piter”, “Coyote” y “Patrón”.

“El Patrón” fue sentenciado por los asesinatos de los ciudadanos Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalupe Milla Claros y Oscar Humberto Ramírez Altamirano.

Aguilar Orellana fue electo en 2021, y de acuerdo a la investigación se le vincula como líder de una organización criminal denominada banda de «Pedrito o Pelón», igualmente dirigía actividades de sicariato y proveía armas, municiones y vehículos para cometer los asesinatos.

La captura se ejecutó durante varios allanamientos realizados el 28 de noviembre de 2022 por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Al exalcalde practicaron 15 allanamientos de morada y la incautación de 46 bienes de origen ilícito, entre ellos: 27 bienes muebles e inmuebles, 17 vehículos y dos sociedades mercantiles. AG