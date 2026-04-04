Sentencia del Barcelona en medio del baile del VAR

Madrid – En el minuto 48, al filo del descanso, Nico González fue expulsado por el árbitro, Mateo Busquets, por una entrada a Lamine Yamal al borde del área. El Atlético, que había jugado bien todo el primer acto con un equipo con muchos suplentes, se quedaba con diez, con toda la segunda parte por delante.

La acción fue revisada por el árbitro, reclamado por el VAR, para llegar a la misma conclusión, pero por otro camino. Nico, que había sido expulsado por segunda amarilla, abandonó el césped, pero con roja directa.

Recién iniciada la segunda mitad, Gerard Martín pisó un tobillo a Almada en un intento de despeje de balón. Busquets le enseñó roja directa, pero otra vez el VAR reclamó la atención del colegiado, que rectificó cambiando la roja por amarilla. Hansi Flick vio tarjeta por protestar y Hernán Bonvicini, asistente de Simeone, expulsado por el mismo motivo.

Fue el baile del VAR, que generó desconcierto en los dos equipos. Había resistido y jugado bien el Atlético en la primera mitad, pero la acción de Nico desequilibró el partido. Parecía que se volvía a nivelar con la roja a Gerard Martín, pero la rectificación volvió a poner las cosas en su sitio.

Porque el Atlético arrojó la toalla y decidió ya pensar únicamente en lo que queda por delante y el Barcelona se lanzó a por el triunfo. Morcillo y el ghanés Taufik, dos canteranos del Atlético Madrileño, saltaron al campo. Simeone se guardaba casi todo y defendía el empate con uñas y dientes.

El empate no le valía al Barcelona, que dominaba, pero se encontraba a un Atlético feroz atrás. A falta de un cuarto de hora saltaron al terreno de juego Gavi y Lewandowski. No se le veía suelto al equipo catalán ante un Atlético plagado de suplentes. Estaba desaprovechando una ocasión de dar la sentencia definitiva a la Liga.

Parecía cuestión de tiempo, mientras el Metropolitano vivía el final del encuentro tranquilo, pensando sólo en lo que hay por delante, la eliminatoria de Liga de campeones y, sobre todo, la final de la Copa del Rey. En el minuto 88, Lewandowski anotó el 1-2, tras un mal despeje de Musso y logró el objetivo para su equipo. Victoria y media Liga, con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid con solo ocho partidos por delante.

No le importó al Metropolitano, que despidió a sus jugadores entre aplausos. El Atlético tiene prácticamente asegurada la clasificación para la próxima Liga de campeones. En la Liga no se juega nada. La derrota perjudica al Real Madrid, que dice adiós a la Liga. Al Atlético le queda la Champions y la Copa. El estadio era consciente y se fue tranquilo a casa. Nico desequilibró el partido con su expulsión y el Barcelona logró el objetivo. Por delante, otros dos combates entre ambos conjuntos. JS