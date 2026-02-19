Sentencia contra exdirector de la Tasa de Seguridad será el 18 de marzo

Tegucigalpa – La sentencia contra Francisco Cosenza, exdirector ejecutivo de la Tasa de Seguridad, fue pospuesta para el próximo 18 de marzo.

Cosenza enfrenta un proceso legal en Estados Unidos por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de dinero vinculado a contratos públicos.

Cosenza fue extraditado a la Corte del Distrito Sur de Florida tras ser acusado de recibir sobornos a cambio de adjudicar contratos de fabricación de uniformes y otros bienes, valorados en más de 10 millones de dólares, para la Policía Nacional.

Cosenza se declaró culpable en agosto de 2025 ante una corte federal en Miami por cargos que incluyen conspiración para cometer lavado de activos y participación en transacciones con bienes derivados de actividades criminales, parte de una trama que involucra también a empresarios estadounidenses y otros exfuncionarios.

Además de su declaración de culpabilidad, en el proceso los fiscales estadounidenses han presentado evidencia y testigos que detallan cómo se organizó el esquema de sobornos para asegurar contratos con la Tasa de Seguridad.

El 11 de diciembre, la defensa Francisco Cosenza, solicitó al juez aplazar por tres meses la lectura de sentencia debido a que su representado sufrió un derrame cerebral. IR