Senprende y BAC amplían oportunidades de crecimiento para emprendedores y Mipymes hondureñas

Tegucigalpa – En una jornada orientada a fortalecer las oportunidades de crecimiento para emprendedores y mipymes hondureñas, el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios, Senprende, formalizó una alianza estratégica con Banco de América Central Honduras, BAC.

Esta alianza busca que más emprendedores y mipymes tengan acceso a formación financiera, acompañamiento y espacios que les ayuden a fortalecer sus negocios, mejorar la forma en que administran sus recursos y prepararse para nuevas oportunidades de crecimiento.

A través de este convenio, BAC brindará capacitaciones, talleres, webinars y contenidos prácticos sobre educación financiera, administración de negocios, inclusión financiera y crecimiento comercial. Como parte de esta alianza público-privada, los emprendedores también contarán con el respaldo y la experiencia de una institución financiera con amplia trayectoria y reconocimiento en Honduras. Estos espacios permitirán que los emprendedores aprendan herramientas útiles para ordenar mejor sus finanzas, tomar mejores decisiones y fortalecer sus capacidades empresariales.

Por su parte, Senprende coordinará el desarrollo de estas actividades para que emprendedores de diferentes zonas del país puedan ser parte de estos procesos, ya sea de forma presencial, virtual o híbrida, acercando los servicios institucionales a más hondureños que buscan salir adelante a través de sus negocios.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno del Presidente Nasry “Tito” Asfura de impulsar la inclusión financiera, apoyar a los pequeños negocios y generar condiciones para que más hondureños puedan consolidar emprendimientos sostenibles, generar empleo y contribuir al desarrollo económico del país.

Con esta alianza, Senprende reafirma su compromiso de impulsar más oportunidades para los emprendedores y las mipymes hondureñas, promoviendo la articulación con instituciones financieras y aliados estratégicos que permitan fortalecer el acceso a formación, inclusión financiera y crecimiento empresarial en todo el país. (RO)