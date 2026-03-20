Senprende detecta irregularidades en manejo de fondos del programa ‘Hermano, hermana vuelve a casa’

Tegucigalpa – “De la parte que le compete a Senprende hemos encontrado que se asignaron 50 millones de lempiras de nuestros fondos propios y que con ello se tenía el objetivo de beneficiar a 1 mil migrantes. La ejecución anduvo en 79.9 % y obviamente tampoco cubrió la cantidad que debió que era de 25 mil lempiras o el equivalente a 1 mil dólares por migrante”, expresó este viernes la subdirectora del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende), Abeli Lozano.

Señaló que el programa ‘Hermano, hermana vuelve a casa’ concluyó, pero eso no significa que no se atenderá a los hondureños retornados bajo otros programas del gobierno.

Declaró que no se ha encontrado la documentación de los 1 mil migrantes que supuestamente fueron beneficiados con los 1 mil dólares cada uno.

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“Existen irregularidades, desde que se firmó el convenio porque debió cumplirse a cabalidad”, dijo la subdirectora de Senprende.

Lozano insistió que el programa no ha sido completamente liquidado en términos legales, y cuando se concluya los datos serán proporcionados de forma detallada y pública.

El programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa” fue una iniciativa del gobierno anterior, lanzada en 2025, que brinda apoyo integral a migrantes retornados, incluyendo $100 dólares, alimentos y capital semilla de $1,000 para emprendimientos, con el fin de facilitar su reintegración económica y social en el país. JS