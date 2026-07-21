Sendas plantea cinco principios para que las reformas energéticas sean exitosas

Tegucigalpa – El centro de pensamiento “Sendas” sugirió este miércoles que para que las reformas energéticas sean exitosas deben garantizar una gobernanza frente a la interferencia política, solución a las pérdidas y la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Posteó en su cuenta de red social “X”, se refirió a la intención del gobierno de Honduras de reformar el subsector eléctrico, y afrontar la crisis de la estatal eléctrica.

Expuso que las pérdidas de la ENEE siguen subiendo y son las más altas de Centroamérica, junto con Nicaragua, y que se requiere de una reforma efectiva.

La plataforma recordó que en su nota de política señala que el sistema eléctrico hondureño consume recursos en lugar de crearlos, es decir, que la ENEE cobra caro por un servicio deficiente y no factura el 38 % de la electricidad que entrega.

Detalló que en 2025, las pérdidas le costaron a la ENEE 530 millones de dólares en ingresos no percibidos, y que generan un déficit operativo que termina cubriendo más deuda.

“Esta inestabilidad financiera lleva a que la ENEE pague tarde, compre energía cara, y postergue las inversiones necesarias para romper el ciclo”, consideró.

Recomendó que Honduras debe aplicar cinco principios para que la reforma sea exitosa: gobernanza, solución a las pérdidas, inversión continúa, más competencia y liderazgo político.

Señaló que las finanzas de la ENEE deben ser sanas, menos intervención de los políticos, un líder que rinda cuentas directamente por los resultados, inversión y suministro, y más competencia en la presentación de ofertas. AG