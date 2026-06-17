Senasa refuerza medidas de contención por influenza aviar

Tegucigalpa – El jefe de Epidemiología del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), Josué Lemuz, informó que la institución mantiene un seguimiento cercano a la emergencia sanitaria provocada por un brote de influenza aviar que afecta a animales silvestres, específicamente a la especie de zopilote negro.

Según explicó, tras los diagnósticos oficiales de laboratorio, hasta la fecha se han recolectado alrededor de 450 cadáveres de estas aves, cuya mortalidad continúa en aumento debido a la enfermedad.

Lemuz indicó que Senasa cuenta con equipos especializados para la contención del brote y que se está realizando la incineración de las aves muertas como medida preventiva para evitar la propagación del virus hacia otras especies.

Asimismo, señaló que las autoridades mantienen vigilancia sobre más de 150,000 aves de traspatio distribuidas en 90 comunidades del país, con el objetivo de impedir que la influenza aviar llegue a la producción doméstica.

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El funcionario reiteró el llamado a la población para que no manipule aves enfermas o muertas que pueda encontrar y que reporte inmediatamente cualquier caso sospechoso a Senasa.

“Pedimos a la población extremar las medidas de bioseguridad en el cuidado de las aves de patio para prevenir contagios y proteger la producción avícola nacional”, enfatizó el funcionario. LB