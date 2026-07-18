Senasa afirma que ha contenido casos de gripe aviar, pero ratifica que emergencia sanitaria continúa

Tegucigalpa – El director del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), Rafael Rodríguez, afirmó este sábado que se han contenido los casos de gripe aviar , pero advierte que sigue la emergencia sanitaria por esta enfermedad.

Recordó que desde el primer caso detectado en aves silvestres y domésticas, se han implementado todas las acciones y medidas de vigilancia, control y contención.

Rodríguez admitió que se siguen encontrando casos en animales silvestres, y unas pocas en gallinas en las últimas semanas.

Detalló que solo se ha encontrado un caso en aves de producción comercial, misma cifra en aves doméstica y más de 500 en aves silvestres.

“Con todas las acciones que hemos hecho el gobierno, sector productivo y organismos cooperantes hemos logrado contener en el sistema de aves domésticas y comercial”, manifestó Rodríguez.

El funcionario indicó que la enfermedad no ha avanzado en otra granja, ni se han reportado más casos en aves domésticas.

Exhortó a los dueños de fincas que no manipulen aves domésticas o comerciales enfermas, y que las encierran en un corral para no contagiar a las otras.

Asimismo, recomendó no dejar a disposición de las aves silvestres los alimentos destinados para los animales domésticos. AG