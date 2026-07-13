Senaf iniciará desembolsos por L. 100 millones a instituciones que protegen a la niñez

Tegucigalpa – La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) anunció que a partir de, próximo lunes comenzará el proceso de desembolsos correspondientes a 2026, destinados a organizaciones que brindan cuidado y protección a niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos.

La institución pública detalló que la inversión asciende a 100 millones de lempiras, recursos orientados a fortalecer la atención especializada en casas hogar, familias de protección temporal y redes de “Madres Solidarias”, consideradas aliados estratégicos del Estado en la restitución de derechos de la niñez hondureña.

Según el comunicado difundido este domingo, las actuales autoridades identificaron procedimientos que durante años no cumplían con los requisitos legales, por lo que se procedió a ordenarlos para garantizar la correcta utilización de fondos públicos. En ese sentido, la Senaf aseguró haber trabajado en la agilización del proceso bajo el marco normativo vigente.

Asimismo, informó que la semana anterior concluyó satisfactoriamente el trámite ante la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), cumpliendo con los requerimientos legales necesarios para habilitar los desembolsos.

Como parte del proceso, la entidad ya suscribió acuerdos de apoyo con 24 Madres Solidarias, mientras que la firma de convenios con más de 150 casas hogares (IRCAS) se realizará de manera gradual y por grupos, con el objetivo de garantizar una ejecución ordenada y eficiente. Cada organización será notificada individualmente para completar los trámites correspondientes.

La Senaf subrayó que, aunque el presupuesto fue aprobado para ejecutarse hasta mayo, previamente se cumplieron todos los procedimientos legales y administrativos, asegurando transparencia en el manejo de los recursos.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones para garantizar la protección integral de la niñez en Honduras, con énfasis en la prevención, atención y restitución de derechos cuando estos sean vulnerados. JS