Senaf confirma 12 casos de abuso sexual de menores en 2026, que incluye casos de trata

Tegucigalpa – La titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Ada María Mejía, confirmó un alarmante incremento en los casos de comercialización de menores en Honduras y reveló que, en lo que va de 2026, la institución ha documentado 12 casos relacionados con abuso sexual y delitos que entran en la modalidad de trata de personas.

– Más de 3,000 niños permanecen bajo custodia del Estado, actualmente por distintos tipos de abuso.

La funcionaria se refirió al caso ocurrido en Olancho, donde una madre presuntamente comercializaba a sus hijas. Informó que tanto la madre como el padrastro ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes, mientras que las víctimas, tres niñas y un niño, fueron puestos bajo la custodia de la Senaf para garantizar su protección.

«Ya están bajo nuestra custodia las tres niñas y el niño. En estos meses de 2026 hemos documentado 12 casos de este tipo, que constituyen delito por abuso sexual de menores y modalidad de trata de personas», señaló Mejía.

Asimismo, advirtió sobre la preocupante situación en Islas de la Bahía, donde, según indicó, existe una alta incidencia de abuso sexual infantil. La secretaria afirmó que la institución trabaja para concienciar a los padres de familia sobre la gravedad de estos hechos y recordó que el abuso sexual contra menores constituye un delito.

Mejía lamentó que en Honduras se registre una denuncia de abuso sexual infantil aproximadamente cada cuatro horas, una realidad que calificó como preocupante. En ese sentido, aseguró que la Senaf impulsa el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a prevenir los delitos sexuales y proteger a la niñez.

Finalmente, informó que la institución mantiene actualmente bajo su custodia a más de 3,000 niñas, niños y adolescentes por diversas causas, entre ellas violencia física, psicológica y sexual, además de abandono. La funcionaria hizo un llamado a fortalecer los valores en la familia y a combatir la indiferencia para garantizar la protección integral de la niñez hondureña. LB