Senadores de EEUU forzarán un voto para evitar ataques militares de Trump a Groenlandia

Miami (EEUU) – Los demócratas forzarán un voto en el Senado, junto a algunos republicanos, para evitar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lance ataques militares en Groenlandia tras intervenir en Venezuela, anunció este domingo el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia.

«Forzaremos un voto en el Senado para que no haya acción militar de EE.UU. en Groenlandia o Dinamarca si necesitamos hacerlo. Vamos a obtener un abrumador apoyo bipartidista de que este presidente es un ridículo por siquiera sugerir esto», indicó Kaine en el programa ‘Face The Nation’ de CBS.

El legislador, miembro de los comités de Relaciones Exteriores y de Fuerzas Armadas, pidió tomar en «serio» y literalmente» las declaraciones de Trump, que el viernes anunció que ha decidido «hacer algo» con el territorio autónomo danés «ya sea por las buenas o por las malas».

«No vamos a hacerlo de la forma difícil, y tampoco vamos a hacerlo de la forma fácil. Vamos a continuar trabajando con Dinamarca como una nación soberana, con la que estamos aliados, y no vamos a tratarlos como un adversario o un enemigo», comentó el senador.

Kaine fue uno de los impulsores, junto al republicano Rand Paul, de la iniciativa que el Senado aprobó el jueves que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del Gobierno de Trump en Venezuela, lo que contó con el apoyo de cinco republicanos.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reunirá este lunes con su el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington, donde abordará una estrategia de seguridad común de la OTAN en el Ártico ante las pretensiones de Trump de hacerse con el control de Groenlandia.

El mandatario ha sugerido que, tras la operación militar en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, ahora podría intervenir en el territorio danés para evitar que «que Rusia o China ocupen Groenlandia». JS