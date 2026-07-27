Senador McConnell sigue de baja y no tiene fecha prevista para regresar al Senado de EEUU

Washington.– El senador estadounidense republicano Mitch McConnell continuará de baja y sigue sin una fecha prevista para regresar al Senado, según informó este lunes su oficina tras las presiones de los legisladores para que se actualizara su estado de salud.

En un comunicado difundido junto a una foto del senador y su esposa, la oficina indicó que McConnell, de 84 años, «continúa su recuperación» tras la caída que sufrió en su domicilio el pasado junio y explicó que los médicos evalúan diariamente su evolución mientras sigue un «intenso programa» de fisioterapia y rehabilitación.

La nota añade que la poliomielitis que padeció durante la infancia «sigue siendo un factor significativo» que afecta a su movilidad y precisa que, por el momento, «no ha recibido autorización médica para abandonar el centro de rehabilitación y regresar a la oficina».

Por su parte, McConnell aseguró que «sigue trabajando duro para volver a su agenda completa de trabajo en el Senado y en Kentucky», estado al que representa desde 1985.

Esta información llega después de que la prolongada ausencia del senador haya generado críticas de legisladores de ambos partidos y aumentara la presión para que ofreciera más información sobre su estado de salud.

Tras la repentina muerte del senador Lindsey Graham el pasado 11 de julio, la oficina de McConnell publicó una primera foto en el hospital junto a un comunicado en el que aseguraban que aún no estaba lo suficientemente recuperado para regresar al Capitolio, actualización que algunos senadores consideraron «insuficiente».

La ausencia de McConnell ha complicado además la actividad en la Cámara Alta, donde los republicanos cuentan con una mayoría de 53 escaños frente a los 47 de los demócratas. EFE/ir