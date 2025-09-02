Senador estadounidense Rick Scott pide que la recompensa por Maduro aumente a $100 millones

Tegucigalpa/Washington – El senador estadounidense Rick Scott pidió que la recompensa por el titular del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, aumente a 100 millones de dólares “lo antes posible”.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador republicano promovió la aprobación de su ley “Stop Maduro” alegando amenazas existentes del cabecilla del régimen venezolano y sus funcionarios, a quienes se refirió como “matones”.

“Las amenazas de Maduro y sus matones son otra razón más por la que debemos aprobar mi Ley STOP MADURO y aumentar su recompensa a 100,000,000 de dólares lo antes posible”, posteó Scott.

En septiembre de 2024, Rick Scott presentó junto al entonces senador Marco Rubio una legislación llamada Stop Maduro para aumentar el monto máximo de recompensa de 15 millones de dólares (de ese entonces) a un máximo de 100 millones por la captura y condena de Maduro.

Señaló que la recompensa sería pagada por el gobierno federal utilizando bienes incautados que ya están siendo retenidos de Maduro, funcionarios del régimen y sus coconspiradores.

El legislador estadounidense trae nuevamente a colación su proyecto “Stop Maduro” cuando la Administración del presidente Donald Trump ofrece 50 millones de dólares por la captura de Maduro. AG