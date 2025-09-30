Semiparalizada el área de lavandería del Hospital Escuela por fallas en maquinaria

Tegucigalpa- La crisis golpea nuevamente al principal centro asistencial del país. El área de lavandería del Hospital Escuela se encuentra prácticamente paralizada debido al mal estado de la maquinaria, lo que ha obligado a las autoridades a implementar medidas de emergencia para no afectar la atención de los pacientes.

“Tenemos un problema con la lavandería, definitivamente la cantidad de ropa que el hospital produce es mayor que nuestra capacidad. La maquinaria ha estado fallando y hemos estado buscando repuestos, pero desgraciadamente son tan grandes que no hay repuestos a nivel local. Nos dijeron que se tardarían entre 20 a 25 días en venir. Hay cosas que no están a nuestro alcance”, explicó Hebert López, director del Hospital Escuela.

El funcionario detalló que, mientras se resuelve la situación, el centro hospitalario se ha visto en la necesidad de comprar ropa desechable para operar y cubrir camas, de modo que se reduzca la carga sobre las pocas máquinas que aún funcionan.

Asimismo, López reconoció que la compra de nuevas lavadoras no ha sido posible, pese a que la demanda de servicios de lavandería crece constantemente en el hospital más grande y concurrido del país.

La crisis en lavandería se suma a los múltiples problemas de insumos, equipos y recursos humanos que han venido denunciando pacientes y personal sanitario del Hospital Escuela, dejando en evidencia la fragilidad del sistema de salud pública en Honduras.LB