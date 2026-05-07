Semidesarticulado “El Cartel del Diablo”, según el ministro de Seguridad

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó este jueves que las operaciones policiales contra la estructura criminal conocida como “El Cartel del Diablo” han dejado como resultado varios detenidos, el debilitamiento de su liderazgo y la presunta herida de bala de su principal cabecilla, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.

El funcionario relató en días recientes agentes de seguridad sostuvieron un enfrentamiento armado con integrantes de esta organización criminal, quienes incluso utilizaron armas prohibidas y causaron daños a un vehículo policial. Durante el operativo, los sospechosos lograron huir en motocicletas hacia una zona montañosa de difícil acceso.

Velásquez detalló que en el intercambio de disparos fue capturada una persona, ya puesta a disposición de las autoridades, mientras que el líder de la estructura logró escapar, aparentemente herido por impactos de bala. “El Diablo salió huyendo aparentemente con una lesión producida por un disparo de los agentes”, narró.

Las autoridades confirmaron posteriormente, mediante relatos de testigos, que el cabecilla abandonó la motocicleta cerca del municipio de Marale (Francisco Morazán) y robó un caballo para internarse en zonas más altas que colindan con Sulaco.

Testigos señalaron que el individuo presentaba una herida en una de sus manos y sangraba fuertemente.

Además, la captura de otro integrante de la estructura, identificado como Harold Alexander Rodríguez, permitió confirmar que el líder criminal presenta una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo y permanece oculto en la montaña.

Cerco operativo y estructura debilitada

El titular de Seguridad indicó que actualmente se desarrollan intensas operaciones en la zona con el objetivo de capturar al cabecilla en las próximas horas o días. “Tenemos sendas operaciones alrededor del área, esperando lograr su captura”, declaró.

El alto funcionario defendió que la estructura criminal está prácticamente desmantelada, ya que su liderazgo ha sido neutralizado en gran medida. “Solo hace falta el ‘Diablo’ y otra persona más para completar el desmantelamiento”, explicó, al tiempo que advirtió que también se procederá contra colaboradores logísticos, distribuidores de droga y otros miembros vinculados.

Velásquez subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia basada en inteligencia y focalización territorial, dirigida a zonas con alta incidencia delictiva, especialmente en el norte de Francisco Morazán y sectores donde operaba esta organización.

El funcionario reiteró que el combate al narcotráfico, la extorsión y la violencia contra la mujer son prioridades en la actual gestión, en el marco de una política orientada a desarticular estructuras criminales y reducir los niveles de violencia.

“Las operaciones no son al azar, están basadas en investigación e inteligencia, con resultados tangibles que la población pueda percibir”, concluyó el secretario Velásquez. JS