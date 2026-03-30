Semana Santa: prudencia y responsabilidad, la clave para regresar a casa

Tegucigalpa- En medio del tradicional bullicio de la Semana Santa, autoridades de distintos sectores del país reiteran el llamado a la responsabilidad y la prudencia, recordando que la prevención comienza en cada familia y que la vida es el tesoro más valioso.

-“La primera seguridad empieza contigo.” – Subcomisionado Daniel Molina

-“No hay diversión que valga más que la vida de tu familia.” – Juan José Reyes

-“La prudencia, en este sentido, implica asumir responsabilidades y entender que la libertad individual no puede construirse sobre el peligro colectivo”.- Gabriela Castellanos

El comisionado de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas, Juan José Reyes, hizo un llamado a la reflexión sobre los riesgos que implica la temporada. “Las personas que salgan a disfrutar deben pensar en quiénes van en su vehículo; la familia es el tesoro más preciado y hay que tomar medidas preventivas”, enfatizó.

Reyes agregó que los largos viajes o actividades recreativas sin precaución pueden costar vidas y que hasta el momento ya se registran fallecimientos por sumersión, mientras se espera la confirmación oficial de los informes forenses.

Entre las recomendaciones de las autoridades destacan: no ingresar a playas antes de las 6:00 a.m. ni después de las 6:00 p.m., evitar el uso de cuatrimotos en zonas costeras, portar chalecos salvavidas y reportar cualquier irregularidad al 911, especialmente en casos de sobrecarga o exceso de velocidad en unidades de transporte.

Por su parte, el subcomisionado de Policía, Daniel Molina, insistió en que la primera seguridad es la que cada ciudadano puede brindar. “Mantendremos presencia en los principales ejes carreteros y balnearios, enfocándonos en bajar la velocidad de vehículos y motocicletas, que representan el 60% de los accidentes fatales”, señaló. Molina destacó la importancia de vigilar a menores y evitar el consumo de alcohol al conducir o practicar actividades acuáticas.

Reflexión

Desde el ámbito religioso, el obispo emérito de San Pedro Sula, Ángel Garachana, y el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga hicieron un llamado a vivir la Semana Santa de manera coherente, evitando excesos y acercándose a Dios en reflexión y conversión.

Los cuerpos de socorro, entre ellos Cruz Roja y Bomberos, se suman al mensaje de prudencia ante la alta incidencia de accidentes de tránsito y ahogamientos, que ya dejan cinco víctimas fatales en lo que va del feriado.

En palabras de Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, “la prudencia no es solo una recomendación para estos días; es un ejercicio de conciencia colectiva que nos invita a cuidarnos unos a otros y a tomar decisiones que protejan la vida propia y la ajena”.

Autoridades y sectores coinciden en que el esfuerzo institucional es intenso, pero la contrapartida de la población es clave para que esta Semana Santa no deje tragedias que marquen a familias hondureñas por siempre.LB