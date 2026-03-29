Semana Santa primer pulso para la Ley de Empleo Parcial en Honduras

Tegucigalpa– La aprobación de la Ley de Empleo Parcial en Honduras promete frenar el desempleo que tendrá su primer pulso en esta Semana Santa, donde las empresas contratan a personal para la atención de los veraneantes que se trasladan a las diferentes playas del país.

El Congreso Nacional aprobó el miércoles la Ley de Empleo Parcial, marcando un nuevo capítulo en la generación de oportunidades laborales en Honduras.

La normativa permitirá a las empresas contratar personal bajo jornadas reducidas de hasta seis horas, garantizando derechos como prestaciones, aguinaldo y decimocuarto mes, y apunta a beneficiar especialmente a jóvenes, madres solteras y adultos mayores que buscan insertarse en el mercado laboral formal.

La ley ha generado un fuerte debate, donde empresarios y sectores políticos celebran la medida como una herramienta para reducir el desempleo.

Pero el sector obrero cree que los jóvenes lo que necesitan es un trabajo permanente y bien remunerado.

La ley era necesaria

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Karim Faraj, tras la aprobación de la normativa dijo que “nosotros aplaudimos la aprobación de la ley, porque es necesaria para mantener la competitividad del país”.

Señaló que como país compiten contra la inversión que se va a los países vecinos.

“Es importante el paso que se tomó, es muy relevante y creo que si definimos los temas que no han quedado bien definidos la ley va servir de mucho”, apuntó.

Empleo formal con todos sus derechos

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, expresó su agradecimiento a los diputados del Congreso Nacional por la aprobación de la Ley de Empleo Parcial, una iniciativa que permitirá ampliar las oportunidades laborales en el país, especialmente para sectores que no pueden acceder a jornadas completas.

Qubain señaló que la aprobación de esta normativa representa el resultado de una gestión sostenida desde la derogación de la Ley de Empleo por Hora en 2022, decisión que calificó como un “error grave” por su impacto en la economía y en las condiciones sociales de miles de hondureños.

“El país necesitaba un marco legal que permitiera a quienes no pueden trabajar tiempo completo acceder a empleo formal con todos sus derechos”, afirmó.

El dirigente empresarial subrayó que la nueva ley responde a realidades específicas de la población, como estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes requieren esquemas laborales más flexibles para integrarse al mercado formal.

Sector obrero se mantiene en contra de la ley

La ley aunque representa una oportunidad para ampliar el acceso al trabajo formal, también genera preocupación entre el sector obrero, que advierte sobre posibles abusos o sustitución de empleos permanentes por contratos parciales.

El dirigente obrero, José Luis Baquedano, sostuvo que están entrando al mercado laboral un promedio de 80 a 100 mil jóvenes que no tienen una oportunidad de empleo y el joven quiere un empleo a tiempo completo.

“En nuestro país nadie vive con 4 mil lempiras que es lo que pagan los empresarios y ahora lo que queda es que la Secretaria de Trabajo garantice que no se cometan las atrocidades que se cometieron con la derogada Ley de Empleo por Hora”, afirmó.

Las empresas deberán capacitarse y adaptarse a los nuevos lineamientos para cumplir con la ley, mientras los trabajadores esperan un monitoreo constante para que sus derechos no se vean afectados. IR