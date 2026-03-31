Semana Santa enciende la economía y la esperanza de miles de empleos

Tegucigalpa – Una movilización estimada en dos millones de personas esta temporada de Semana santa, que coinciden con la mayor temporada de fiesta veraniega, representará un impulso para la industria turística y otros sectores del comercio, quienes se vieron golpeados en las pasadas fiestas decembrinas por la incertidumbre política que derivó en una crisis electoral.

– Mientras miles de hondureños se movilizan y dinamizan la economía, autoridades refuerzan operativos de prevención y la Iglesia llama a no perder el sentido espiritual de la temporada.

– La masiva movilización exige prudencia en las carreteras y lugares turísticos para evitar tragedias.

El turismo nacional ha estado a la baja en los últimos años, especialmente el 2025 cuando los informes reportaron una baja actividad y una menor capacidad de ocupación hotelera.

A lo anterior se agrega que el vecino El Salvador captó buena parte de los turistas hondureños en la pasada temporada de la Semana Morazánica, así como las fiestas de Año nuevo, a lo que se agregó que los últimos conciertos de grandes estrellas mundiales de la música el año pasado y el presente, también generó miles de visitantes hondureños a la nación vecina.

El asueto —que para el sector público abarca toda la semana y para la empresa privada inicia desde el mediodía del Miércoles Santo— amplía la circulación de personas y, con ello, el consumo en transporte, hotelería, gastronomía y comercio, beneficiando desde pequeños emprendedores hasta grandes empresas.

Uno de los grandes retos es que los hondureños disfruten la Semana Santa en el territorio nacional, y no viaje a Guatemala y El Salvador a consumir y generar divisas a los países vecinos.

En este contexto, la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, junto al IHTT y el sector privado, impulsa la campaña “Semana Santa Vivila Aquí”, “Honduras, Naturalmente Tuya”, con el objetivo de fortalecer el turismo interno y al mismo tiempo atraer visitantes de El Salvador y Guatemala.

Por su parte las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), prevén la movilización de millones de personas durante la Semana Santa en Honduras.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, subrayó que la estrategia busca generar confianza para que los hondureños vacacionen dentro del país, destacando la diversidad de destinos y la mejora en condiciones de acceso.

Red vial: factor clave para el movimiento económico

El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler.

Uno de los componentes fundamentales para garantizar este dinamismo es el estado de la red vial. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Alberto Ehrler Martínez, en entrevista con Proceso Digital, informó que el Gobierno está cerca de alcanzar los 1,000 kilómetros de carreteras intervenidas en las seis regiones del país.

El funcionario aseguró que el Corredor Turístico, mismo que es clave para la movilización hacia destinos de playa y otras zonas de alta concentración presenta avances significativos, con tramos como La Barca–Tela prácticamente libres de baches, mientras que otras rutas estratégicas como Tela–La Ceiba y La Ceiba–Trujillo registran mejoras de hasta el 70 % y 80 %.

“La red vial tiene capacidad para que la gente se movilice sin temor a quedarse varado por un bache o a dañar sus vehículos”, afirmó.

En la zona sur del país, Ehrler detalló que se ha intervenido la red vial que conecta San Marcos de Choluteca con Concepción de María y Guasaule, además de trabajos en Nacaome, El Amatillo, Coyolito y accesos a destinos turísticos como Cedeño y Punta Ratón, garantizando condiciones seguras de circulación.

En la zona que conduce a Coyolito ha existido denuncias de parte del diputado liberal Rashid Mejía que el avance del bacheo es limitado y consideró deplorable los trabajos de bacheo de la carretera. El ministro de la SIT aclaró que las obras están en un 30 % y que esperan terminarla en las próximas semanas.

Una de las ctíticas es el estado del bacheo en la carretera de Coyolito, Amapala, zona sur de Honduras.

En el Corredor Agrícola, se reportan trabajos desde Talanga hasta Catacamas y desde Télica hasta Bonito Oriental, donde, según el ministro, las carreteras ya están completamente habilitadas. En la zona central, las obras comprenden tramos desde La Paz hasta Marcala, La Esperanza, Gracias y Santa Rosa de Copán, incluyendo avances importantes hacia Cucuyagua.

También se desarrollan trabajos en el oriente del país, desde El Zamorano hasta Danlí y Trojes, donde incluso se construye una nueva carretera. En Danlí, se atiende una falla en el kilómetro 1 para garantizar el tránsito.

El titular de la SIT aseguró que la red vial actualmente permite una circulación fluida, incluso a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

Ehrler subrayó que los trabajos no se limitan al bacheo, sino que incluyen mantenimiento integral como limpieza de cunetas, reparación de alcantarillas y recuperación del derecho de vía, con el objetivo de evitar daños durante la temporada de lluvias

Impacto económico y social

Se estima que con la Semana Santa genera entre 30 a 40 mil empleos temporales.

Pese a la falta de una medición oficial de derrama económica, autoridades coinciden en que el impacto es significativo. Cada desplazamiento genera ingresos en distintos sectores, mientras que se prevé la creación de entre 30,000 y 40,000 empleos temporales en turismo y servicios.

También se espera que la aprobación de la Ley de Empleo Parcial, impulse desde ya la creación de nuevos puestos de trabajo.

En los últimos años autoridades de turismo y algunos economistas han calculado la derrama económica de durante la Semana Mayor entre unos 1,000 millones a 1,200 millones de lempiras, no obstante, este año las autoridades han recalcado que a falta de un observatorio de datos turísticos el dato es conservador, pero sería similar, considerándose una derrama muy importante para dinamizar la economía particularmente en el sector turismo.

No obstante, se ha planteado la necesidad de un observatorio que recoja con mayor precisión los datos económicos en esta temporada alta, por lo que ya se han emprendido acciones para este fin, anunciaron autoridades oficiales de gobierno.

Más allá de lo económico, la temporada también fortalece el tejido social, al permitir el reencuentro familiar y dinamizar las economías locales en comunidades turísticas.

Prevención: el reto para salvar vidas

Ilce Zepeda, presidenta de la Asociación de Víctimas de Accidentes Viales «Apoyo Mutuo».

Sin embargo, el incremento de movilidad también eleva el riesgo de accidentes. La presidenta de la Asociación de Víctimas de Accidentes Viales Apoyo Mutuo, Ilce Zepeda , en entrevista con Proceso Digital advirtió que la prevención sigue siendo un desafío clave.

Zepeda señaló que prácticas como el exceso de velocidad, la sobrecarga de vehículos y el consumo de alcohol continúan siendo las principales causas de siniestros viales, especialmente en temporadas como Semana Santa.

La representante de sociedad civil subrayó que la seguridad vial no depende únicamente de las autoridades, sino de la responsabilidad individual y colectiva. “No son los vehículos los que cometen infracciones, son las personas que toman decisiones equivocadas, y esas decisiones están costando vidas”, expresó

Asimismo, recordó que, aunque el límite máximo en algunas carreteras es de 80 kilómetros por hora, lo recomendable es circular entre 60 y 70 kilómetros por hora, considerando las condiciones reales del país.

Cuida de los que en ti confían

Cuida de los que en ti confían, es el slogan con que la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), impulsa este año la campaña de verano seguro de Semana Santa 2026, que involucra más de 20 instituciones del Gobierno. Para los trabajos de seguridad y prevención se han movilizado 35,000 personas distribuidas estratégicamente en 1,968 puntos de control a lo largo de todo el territorio nacional.

La designada presidencial María Antonieta Mejía recordó que prevenir es una obligación de todos y mientras el Estado ha planificado un gran equipo de seguridad el llamado es a toda la población también a actuar con responsabilidad y cuidar de los suyos.

Entre la devoción y el turismo

Otro aspecto que vale la pena remarcar es que cada año, la Semana Santa transforma a Honduras en un país dividido entre la fe y el esparcimiento. Mientras miles de creyentes participan en procesiones, viacrucis y actos litúrgicos, otro gran sector aprovecha el feriado para viajar a playas, ríos y destinos turísticos. La pregunta surge inevitable: ¿el auge del turismo está desplazando el sentido religioso de estas fechas?

Entonces entre lo que se conoce como turismo religioso por lo que se pueden ver en muchas ciudades las calles se convierten en escenarios de actividades religiosas tradicionales como las alfombras y procesiones, expresiones que persisten, pero compiten con una creciente cultura de ocio y consumo.

La Hermandad Señor Atado a la Columna sale en procesión en el “lunes más morado del año” con su hermosa imagen desde la Catedral Inmaculada Concepción de Comayagua, foto de Suyapa Medios.

Expertos y líderes religiosos coinciden en que no se trata de una pérdida total, sino de una transformación. La fe no desaparece, pero sí cambia la forma en que se vive, señalan, al observar que muchas personas combinan actividades recreativas con prácticas religiosas, aunque estas últimas cada vez tienen menor protagonismo.

Monseñor Vicente Nácher Tatay, en el marco de la Semana Santa instó a la feligresía a trascender la tradición y abrazar una coherencia de vida fundamentada en el Evangelio. Remarcó que es muy bueno compartir con la familia y amigos, pero invitó a tomar también un tiempo de oración y meditación.

Con una estrategia que combina promoción, mejora vial y llamados a la prudencia, y a la reflexión Honduras busca no solo aprovechar el auge económico de la temporada, sino también garantizar que la movilidad se traduzca en experiencias seguras para la población.LB